Уроженец Крыма Хлусевич – об экокатастрофе в Черном море: «А чем мы можем помочь? Сильно ничем не поможешь»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об экологической катастрофе вблизи Анапы.
- Два танкера потерпели крушение в Черном море 15 декабря.
- Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута.
- Ситуация признана чрезвычайной на федеральном уровне.
- Загрязнение зафиксировано на многих черноморских курортах.
– Как переживаешь ситуацию с выбросом мазута в Крыму?
– Надеюсь, все будет хорошо и пляжный сезон состоится. Крым – частичка меня и моя душа, поэтому болезненно к этому отнесся.
– Как-то помогал в этой истории?
– Ментально я с Крымом. А чем мы можем помочь? Сильно ничем не поможешь.