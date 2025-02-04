Уроженец Крыма Хлусевич – об экокатастрофе в Черном море: «А чем мы можем помочь? Сильно ничем не поможешь»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об экологической катастрофе вблизи Анапы.

Два танкера потерпели крушение в Черном море 15 декабря.

Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута.

Ситуация признана чрезвычайной на федеральном уровне.

Загрязнение зафиксировано на многих черноморских курортах.

– Как переживаешь ситуацию с выбросом мазута в Крыму?

– Надеюсь, все будет хорошо и пляжный сезон состоится. Крым – частичка меня и моя душа, поэтому болезненно к этому отнесся.

– Как-то помогал в этой истории?

– Ментально я с Крымом. А чем мы можем помочь? Сильно ничем не поможешь.