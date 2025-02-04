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  • Уроженец Крыма Хлусевич – об экокатастрофе в Черном море: «А чем мы можем помочь? Сильно ничем не поможешь»

Уроженец Крыма Хлусевич – об экокатастрофе в Черном море: «А чем мы можем помочь? Сильно ничем не поможешь»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об экологической катастрофе вблизи Анапы.

  • Два танкера потерпели крушение в Черном море 15 декабря.
  • Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута.
  • Ситуация признана чрезвычайной на федеральном уровне.
  • Загрязнение зафиксировано на многих черноморских курортах.

– Как переживаешь ситуацию с выбросом мазута в Крыму?

– Надеюсь, все будет хорошо и пляжный сезон состоится. Крым – частичка меня и моя душа, поэтому болезненно к этому отнесся.

– Как-то помогал в этой истории?

– Ментально я с Крымом. А чем мы можем помочь? Сильно ничем не поможешь.

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Источник: Sport24

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04.02.2025 17:31
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Комментарии (2)
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1738695825
А люди-добровольцы работают бесплатно.Организуй на свои деньги покупку обмундирования,сносного быта,отдыха. Ментально он с Крымом...
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