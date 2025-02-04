В «МЮ» довольны сохранением Гарначо

Члены команды «Манчестер Юнайтед» довольны тем, что левый вингер Алехандро Гарначо остался в команде. Руководство манкунианцев могло продать футболиста, к которому проявляли интерес несколько клубов.

В команде опасались этой перспективы и считали, что это вызвало бы возмущение среди болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что возможную сделку по аргентинцу сложно было бы представить как положительный момент.