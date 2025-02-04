В «МЮ» довольны сохранением Гарначо

Члены команды «Манчестер Юнайтед» довольны тем, что левый вингер Алехандро Гарначо остался в команде. Руководство манкунианцев могло продать футболиста, к которому проявляли интерес несколько клубов.
В команде опасались этой перспективы и считали, что это вызвало бы возмущение среди болельщиков «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что возможную сделку по аргентинцу сложно было бы представить как положительный момент.
- 20-летний Гарначо провел в этом сезоне 36 матчей за клуб, забил 8 голов, отдал 6 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.