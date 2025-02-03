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  • Дюков одобрил трансферную политику «Зенита»: «Практически все покупки успешны, помогают в достижении целей»

Дюков одобрил трансферную политику «Зенита»: «Практически все покупки успешны, помогают в достижении целей»

У президента РФС Александра Дюкова нет вопросов к трансферной политике «Зенита».

«Не знаю, сколько тратит «Зенит», но если тратит, то потом этих футболистов продаeт и получает деньги за трансферы. Если говорить о трансферной политике «Зенита», то она за эти годы доказала свою состоятельность.

Практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал, получил больше, чем потратил на приобретение. При этом игроки помогли в достижении целей, которые клуб ставил перед командой», – сказал Дюков.

  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ – 175,3 миллиона евро.
  • Команда выиграла 6 последних сезонов РПЛ.
  • Сейчас «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».

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Источник: «РБ Спорт»

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03.02.2025 23:36
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Комментарии (26)
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PAREVG.
1738617126
Сменится власть, алешенька тоже не вечен, и бом.жеклуб повторит участь Анжи!!! Даст БОГ - доживу.
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Павелий
1738624404
Да, мы все помним, за сколько купили Халка и Витселя, а за сколько продали.
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Спартачище
1738642769
Соболек, Волков, горшков, коваленко - это только за прошлый год. Под 20 лямов бюджетных народных денег на ветер Капитанит уголек, из россиян в составе один казах Академию развалили, воспитанники разбежались Клуп посмешище, клуп гондоу.
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Борис34684
1738646245
Зенитовская протеже заговорила.
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СпартакВВ
1738649412
Если бы Миллер покупал игроков на свои деньги, как Галицкий или Федун, вопросов бы не было! А пока деньги тратятся из бюджета госкомпании, это мародёрство!
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СпартакВВ
1738649940
Дюков, тогда ты и оплачивай, ты ведь тоже сидишь на газе!
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