Дюков одобрил трансферную политику «Зенита»: «Практически все покупки успешны, помогают в достижении целей»

У президента РФС Александра Дюкова нет вопросов к трансферной политике «Зенита».

«Не знаю, сколько тратит «Зенит», но если тратит, то потом этих футболистов продаeт и получает деньги за трансферы. Если говорить о трансферной политике «Зенита», то она за эти годы доказала свою состоятельность.

Практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал, получил больше, чем потратил на приобретение. При этом игроки помогли в достижении целей, которые клуб ставил перед командой», – сказал Дюков.