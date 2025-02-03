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«Сосьедад»: «Верим, что Захарян станет ключевым игроком»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал возвращение Арсена Захаряна в строй.

  • Накануне Захарян сыграл в матче Примеры против «Осасуны» (1:2).
  • Захарян не появлялся на поле с 25 мая.
  • 17 июля он травмировался на тренировке, после чего перенес операцию на правом голеностопе.

«Вчера был тяжeлый вечер для команды и Арсена – мы проиграли ещe одно дерби. Состояние Захаряна после матча? Он уже готов и будет продолжать зарабатывать свои минуты на поле.

Конечно, болельщики, персонал и товарищи по команде очень довольны, что Арсен вернулся. Мы в клубе верим, что Захарян станет ключевым игроком во второй половине сезона», – сказал Мундуате.

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Источник: Sport24

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03.02.2025 12:26
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