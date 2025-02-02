Стало известно, сколько «Локомотив» может заплатить за «нового Манджукича»

«Локомотив» предлагает за трансфер нападающего «Динамо Зг» Сандро Куленовича 3-4 миллиона евро. При этом хорватский клуб хочет получить за своего форварда 6-7 миллионов. Сообщается, что москвичи не готовы заплатить более 4 миллионов, если, конечно, не продадут защитника Александра Сильянова.

В хорватских СМИ Куленовича часто называют «новым Манджукичем».

25-летний форвард провел в этом сезоне за хорватский клуб 29 матчей и забил 15 голов.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Контракт Куленовича с загребским «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.

23-летним Александром Сильяновым интересуется московское «Динамо», а ранее его хотел приобрести «Зенит».

В этом сезоне Сильнов провел за «Локомотив» 24 матча, отдал 1 голевую передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 6 миллионов евро.