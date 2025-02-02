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  • Стало известно, сколько «Локомотив» может заплатить за «нового Манджукича»

Стало известно, сколько «Локомотив» может заплатить за «нового Манджукича»

«Локомотив» предлагает за трансфер нападающего «Динамо Зг» Сандро Куленовича 3-4 миллиона евро. При этом хорватский клуб хочет получить за своего форварда 6-7 миллионов. Сообщается, что москвичи не готовы заплатить более 4 миллионов, если, конечно, не продадут защитника Александра Сильянова.

  • В хорватских СМИ Куленовича часто называют «новым Манджукичем».
  • 25-летний форвард провел в этом сезоне за хорватский клуб 29 матчей и забил 15 голов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Контракт Куленовича с загребским «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • 23-летним Александром Сильяновым интересуется московское «Динамо», а ранее его хотел приобрести «Зенит».
  • В этом сезоне Сильнов провел за «Локомотив» 24 матча, отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 6 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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02.02.2025 21:59
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Комментарии (1)
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FRZZ
1738566258
«нового Манджукича» давно бы подписали Европейские клубы.
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