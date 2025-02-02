Помазун прокомментировал свое отстранение в ЦСКА

Вратарь Илья Помазун, перешедший в «Спартак» из ЦСКА, рассказал о том, как его отстраняли от тренировок в составе красно-синих.

– Ты много лет отдал самому принципиальному сопернику «Спартака» – ЦСКА. В интервью в прошлом году сказал, что не исключаешь перехода в «Спартак», и за эти слова тебе досталось. Удивился такой реакции бывшего клуба?

– Если честно, удивился отстранению. Что ж, это было решение клуба. Но спустя семь месяцев понимаю, что сказал бы в интервью то же самое. Потому что это была правда.

– В ЦСКА ты пересекался с Никитой Черновым. С кем-то еще из нынешнего состава «Спартака» знаком?

– Никита как раз написал мне незадолго до интервью. Спросил, когда я приеду на сборы. Еще знакомы с Русланом Литвиновым, Даней Пруцевым: пересекались в сборной, когда меня вызывали год назад, много общались.

– Что считаешь своими сильнейшими качествами?

– Наверное, действия на «ленточке», страховку и чтение игры.

– У тебя есть образец вратаря в мировом футболе?

– В последние годы такого нет, слежу за всеми вратарями. Просто смотрю нарезки игр и яркие моменты.

А раньше Нойер сделал революцию во вратарском искусстве, когда начал играть активно и выходить за пределы штрафной, играть как последний защитник. Мануэль изменил вратарскую позицию, и сейчас многие стараются играть высоко, разыгрывать мяч через голкипера.

– Расскажи о себе за пределами поля. Чем увлекаешься, какая у тебя семья?

– Мы с супругой вместе уже 11 лет. Увлечения обычные: гуляем с собакой, а еще очень любим путешествовать. Посетили много стран. Пожалуй, это главное хобби.

– Назови три страны, которые произвели самое сильное впечатление.

– Австралия, Япония и южное побережье Франции. И мне, и супруге с детства было интересно путешествовать, узнавать новые страны и культуры. Поэтому для нас очень важно каждые полгода использовать отпуск, чтобы увидеть что-то по-настоящему новое для себя.

– О чем ты мечтаешь, оказавшись в «Спартаке»?

– Думаю, после первой половины сезона у всех игроков, руководства и болельщиков одна мечта: завоевать чемпионство. И мы приложим все силы, чтобы добиться этой цели!