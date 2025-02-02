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Помазун прокомментировал свое отстранение в ЦСКА

Вратарь Илья Помазун, перешедший в «Спартак» из ЦСКА, рассказал о том, как его отстраняли от тренировок в составе красно-синих.

– Ты много лет отдал самому принципиальному сопернику «Спартака» – ЦСКА. В интервью в прошлом году сказал, что не исключаешь перехода в «Спартак», и за эти слова тебе досталось. Удивился такой реакции бывшего клуба?

Если честно, удивился отстранению. Что ж, это было решение клуба. Но спустя семь месяцев понимаю, что сказал бы в интервью то же самое. Потому что это была правда.

– В ЦСКА ты пересекался с Никитой Черновым. С кем-то еще из нынешнего состава «Спартака» знаком?

– Никита как раз написал мне незадолго до интервью. Спросил, когда я приеду на сборы. Еще знакомы с Русланом Литвиновым, Даней Пруцевым: пересекались в сборной, когда меня вызывали год назад, много общались.

– Что считаешь своими сильнейшими качествами?

– Наверное, действия на «ленточке», страховку и чтение игры.

– У тебя есть образец вратаря в мировом футболе?

– В последние годы такого нет, слежу за всеми вратарями. Просто смотрю нарезки игр и яркие моменты.

А раньше Нойер сделал революцию во вратарском искусстве, когда начал играть активно и выходить за пределы штрафной, играть как последний защитник. Мануэль изменил вратарскую позицию, и сейчас многие стараются играть высоко, разыгрывать мяч через голкипера.

– Расскажи о себе за пределами поля. Чем увлекаешься, какая у тебя семья?

– Мы с супругой вместе уже 11 лет. Увлечения обычные: гуляем с собакой, а еще очень любим путешествовать. Посетили много стран. Пожалуй, это главное хобби.

– Назови три страны, которые произвели самое сильное впечатление.

– Австралия, Япония и южное побережье Франции. И мне, и супруге с детства было интересно путешествовать, узнавать новые страны и культуры. Поэтому для нас очень важно каждые полгода использовать отпуск, чтобы увидеть что-то по-настоящему новое для себя.

– О чем ты мечтаешь, оказавшись в «Спартаке»?

– Думаю, после первой половины сезона у всех игроков, руководства и болельщиков одна мечта: завоевать чемпионство. И мы приложим все силы, чтобы добиться этой цели!

  • 28-летний Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 1,2 миллиона евро.
  • Помазун ранее принадлежал ЦСКА, но не играл за команду в этом сезоне и отсутствует на сборах.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».

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Источник: официальный сайт «Спартака»

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02.02.2025 19:11
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Комментарии (14)
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pasha-ansh@mail.ru
1738513276
у свиней сядет на лавку
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alefreddy
1738518536
все верно вперед
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Борис34684
1738546103
Немного погодя расскажет, что всю жизнь мечтал играть за Спартак и тайно целовал ромбик.
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Прокс
1738565193
Какой ваш любимый вратарь...Филимонов,я всегда хочу играть так на ленточке и конспекты читаю,я же теперь Пигги!!!!
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andr45
1738601348
ЧЕРДАНЦЕВ « Я не помню подобных примеров в европейских клубах, чтобы игроков наказывали и отстраняли от тренировок. Ситуация странная.»
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