Мостовой высказался о поражениях «Зенита» в товарищеских матчах

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что не стоит рассматривать поражения «Зенита» в товарищеских играх как нечто серьeзное.

«Конечно, не стоит рассматривать поражения «Зенита» в товарищеских матчах как что-то серьeзное. Как мы уже говорили, сейчас вот начался Зимний кубок РПЛ.

«Спартак» его в последнее время выигрывал. И сейчас опять стартовал с победы. За эти же игры очки не дают [смеeтся]. Ну, сыграли. Там же просто смотришь как, чего, какой тонус. Настроение там поднимается, оно там всегда лучше. Это же не идeт в зачет. Это тренировка», – сказал Мостовой.