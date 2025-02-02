Мостовой высказался о поражениях «Зенита» в товарищеских матчах

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что не стоит рассматривать поражения «Зенита» в товарищеских играх как нечто серьeзное.
«Конечно, не стоит рассматривать поражения «Зенита» в товарищеских матчах как что-то серьeзное. Как мы уже говорили, сейчас вот начался Зимний кубок РПЛ.
«Спартак» его в последнее время выигрывал. И сейчас опять стартовал с победы. За эти же игры очки не дают [смеeтся]. Ну, сыграли. Там же просто смотришь как, чего, какой тонус. Настроение там поднимается, оно там всегда лучше. Это же не идeт в зачет. Это тренировка», – сказал Мостовой.
- Ранее «Зенит» проиграл два товарищеских матча подряд в зимнюю паузу. Петербуржцы уступили московскому «Динамо» и армянскому «Ноа» со счeтом 1:3 и 1:2.
- На Зимнем кубке РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.
- На это турнире «Зенит» сыграет на групповом этапе с ЦСКА (4 февраля) и «Ростовом» (7 февраля).