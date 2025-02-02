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  • Мостовой высказался о поражениях «Зенита» в товарищеских матчах

Мостовой высказался о поражениях «Зенита» в товарищеских матчах

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что не стоит рассматривать поражения «Зенита» в товарищеских играх как нечто серьeзное.

«Конечно, не стоит рассматривать поражения «Зенита» в товарищеских матчах как что-то серьeзное. Как мы уже говорили, сейчас вот начался Зимний кубок РПЛ.

«Спартак» его в последнее время выигрывал. И сейчас опять стартовал с победы. За эти же игры очки не дают [смеeтся]. Ну, сыграли. Там же просто смотришь как, чего, какой тонус. Настроение там поднимается, оно там всегда лучше. Это же не идeт в зачет. Это тренировка», – сказал Мостовой.

  • Ранее «Зенит» проиграл два товарищеских матча подряд в зимнюю паузу. Петербуржцы уступили московскому «Динамо» и армянскому «Ноа» со счeтом 1:3 и 1:2.
  • На Зимнем кубке РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.
  • На это турнире «Зенит» сыграет на групповом этапе с ЦСКА (4 февраля) и «Ростовом» (7 февраля).

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Источник: Metaratings.ru

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02.02.2025 16:19
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Комментарии (4)
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Спартачище
1738505473
Болотное посмешище в этом году уже установило вечный рекорд - прозебать 2 раза за 1 день Вся страна ржет в немытые хари болотным удодикам
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Сергей-Шабалин-google
1738515042
Ноа реальные топчики, легко бы взяли нынешнюю рпл.
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Прокс
1738564568
Ну царьку стоит верить!чемпионам трёх туров ничего за это не дадут,если только в очко!!!!
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