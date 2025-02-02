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Дюков прокомментировал высказывание Кокорина о РПЛ

Президент РФС Александр Дюков считает неаргументированным критическое высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина об уровне РПЛ.

«Я не соглашусь. Какой последний сезон он провел? Если бы это было так, он забил бы гораздо больше мячей, чем он забил. Что касается набросов, наподобие того, что сделал, Александр, – он их не аргументировал», – сказал Дюков.

  • 33-летний Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
  • Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года и сегодня был переизбран на новый срок.

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Источник: ТАСС

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02.02.2025 15:46
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Комментарии (23)
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WILDLING_HRUNDEL
1738500676
Вот ведь как случается! Побыл игрок даже немного в Спартаке и стал хряком несущим что попало! А все потому что не нужно было ромбик целовать и в музей игрушек ходить) это вся напасть оттуда
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