Дюков прокомментировал высказывание Кокорина о РПЛ

Президент РФС Александр Дюков считает неаргументированным критическое высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина об уровне РПЛ.

«Я не соглашусь. Какой последний сезон он провел? Если бы это было так, он забил бы гораздо больше мячей, чем он забил. Что касается набросов, наподобие того, что сделал, Александр, – он их не аргументировал», – сказал Дюков.