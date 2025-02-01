Глушаков высказался о возможном уходе Бабича из «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о том, что центрального защитника московской команды Срджана Бабича пытаются переманить на Ближний Восток.

– По данным СМИ, к Срджану Бабичу проявляют интерес в Саудовской Аравии. Тот ли это человек, за которого клубу стоит держаться?

– Он нормальный футболист, но в целом странно утверждать, что «Спартак» должен за кого-то цепляться. На каждого защитника имеется ещe более качественный исполнитель. Поэтому говорить, что Бабич – легенда…

Пока он не взял ни одного трофея. Вот когда сделает это, можно будет о чeм-то рассуждать. Есть «Спартак», и есть все остальные. Нужно жить дальше, кто бы ни уехал.

Даже если Срджана действительно продадут, найдут ему замену. А так приезжают люди, пять матчей проводят на высоком уровне, а следующий проваливают. Если бы он держал марку на протяжении лет семи, я бы сказал, что его надо сохранить.