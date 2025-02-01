Глушаков высказался о возможном уходе Бабича из «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о том, что центрального защитника московской команды Срджана Бабича пытаются переманить на Ближний Восток.
– По данным СМИ, к Срджану Бабичу проявляют интерес в Саудовской Аравии. Тот ли это человек, за которого клубу стоит держаться?
– Он нормальный футболист, но в целом странно утверждать, что «Спартак» должен за кого-то цепляться. На каждого защитника имеется ещe более качественный исполнитель. Поэтому говорить, что Бабич – легенда…
Пока он не взял ни одного трофея. Вот когда сделает это, можно будет о чeм-то рассуждать. Есть «Спартак», и есть все остальные. Нужно жить дальше, кто бы ни уехал.
Даже если Срджана действительно продадут, найдут ему замену. А так приезжают люди, пять матчей проводят на высоком уровне, а следующий проваливают. Если бы он держал марку на протяжении лет семи, я бы сказал, что его надо сохранить.
- Сербом интересуются клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ.
- Бабич связан со «Спартаком» контрактом до 2026 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- В этом сезоне спартаковец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.