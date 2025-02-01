Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков высказался о возможном уходе Бабича из «Спартака»

Глушаков высказался о возможном уходе Бабича из «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о том, что центрального защитника московской команды Срджана Бабича пытаются переманить на Ближний Восток.

– По данным СМИ, к Срджану Бабичу проявляют интерес в Саудовской Аравии. Тот ли это человек, за которого клубу стоит держаться?

– Он нормальный футболист, но в целом странно утверждать, что «Спартак» должен за кого-то цепляться. На каждого защитника имеется ещe более качественный исполнитель. Поэтому говорить, что Бабич – легенда…

Пока он не взял ни одного трофея. Вот когда сделает это, можно будет о чeм-то рассуждать. Есть «Спартак», и есть все остальные. Нужно жить дальше, кто бы ни уехал.

Даже если Срджана действительно продадут, найдут ему замену. А так приезжают люди, пять матчей проводят на высоком уровне, а следующий проваливают. Если бы он держал марку на протяжении лет семи, я бы сказал, что его надо сохранить.

  • Сербом интересуются клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ.
  • Бабич связан со «Спартаком» контрактом до 2026 года.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • В этом сезоне спартаковец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.

Новости по теме
Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»
Глушаков оценил длительность своей карьеры
Глушаков прокомментировал вариант с «Енисеем»
Источник: RT

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.02.2025 13:39
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 