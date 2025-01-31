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  • Алдонин ответил, предаст ли Помазун ЦСКА трансфером в «Спартак»

Алдонин ответил, предаст ли Помазун ЦСКА трансфером в «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о готовящемся трансфере Ильи Помазуна в «Спартак».

«Я спокоен, не вижу плохих моментов в переходе Помазуна в «Спартак». Илья – воспитанник ЦСКА, но сыграл не так много. Нельзя сказать, что в «Спартак» уходит человек, завоевавший с клубом большое количество титулов. Переживать и нервничать по этому поводу болельщикам ЦСКА не стоит.

Если Помазун решил, что в «Спартаке» ему будет лучше, доверятся, это его выбор. Надо сказать, что для Ильи это хороший вызов. Многие не одобрят, но, учитывая предысторию… Наверняка в ЦСКА случилась конфликтная ситуация. Помазун решился на смелый шаг, однако я не вижу в этом предательства.

Ходят слухи, что и Зиньковский может перейти в ЦСКА из «Спартака». Медина вообще иностранец. Вопрос в условиях сделки, в сумме предложения. Резонанс с Марио Фернандесом был гораздо более острым. А Помазун свои лучшие матчи сыграл всe-таки не в ЦСКА, а в аренде в «Урале», – сказал Алдонин.

  • 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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