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  • Смородская не одобрила переход Помазуна в «Спартак»: «Шило на мыло»

Смородская не одобрила переход Помазуна в «Спартак»: «Шило на мыло»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала скорый трансфер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

– Не знаю. Мне этот трансфер не кажется это адекватным. Вы считаете, что это приобретение достойно «Спартака»? Я считаю, что нет! Но моя проблема в том, что я не хочу никого обижать…

– «Спартак» расстался с Александром Селиховым и берет Помазуна. Ощущение, что меняют шило на мыло.

– Я тоже так считаю. Не понимаю, зачем надо было отпускать Селихова.

  • 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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