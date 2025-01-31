Смородская не одобрила переход Помазуна в «Спартак»: «Шило на мыло»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала скорый трансфер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».
– Не знаю. Мне этот трансфер не кажется это адекватным. Вы считаете, что это приобретение достойно «Спартака»? Я считаю, что нет! Но моя проблема в том, что я не хочу никого обижать…
– «Спартак» расстался с Александром Селиховым и берет Помазуна. Ощущение, что меняют шило на мыло.
– Я тоже так считаю. Не понимаю, зачем надо было отпускать Селихова.
- 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
- В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
- Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.