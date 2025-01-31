Реакция Мостового на скорый трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на подготовку трансфера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«Ничего страшного, что Помазун переходит из ЦСКА в «Спартак». А что здесь такого? Илья же толком не играл за армейцев и постоянно был в арендах в других клубах.

Так что это нормально, что он ушел от красно-синих. Тем более, когда я узнал, что Александр Селихов покидает стан красно-белых, сразу сказал, что спартаковцы найдут ему замену. Вот и нашли», – сказал Мостовой.