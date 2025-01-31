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  • Реакция Мостового на скорый трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Реакция Мостового на скорый трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на подготовку трансфера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«Ничего страшного, что Помазун переходит из ЦСКА в «Спартак». А что здесь такого? Илья же толком не играл за армейцев и постоянно был в арендах в других клубах.

Так что это нормально, что он ушел от красно-синих. Тем более, когда я узнал, что Александр Селихов покидает стан красно-белых, сразу сказал, что спартаковцы найдут ему замену. Вот и нашли», – сказал Мостовой.

  • 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (7)
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fakeid
1738336781
смысл перебегать с лавки на лавку? хотя, наверное, в тарасятнике ему дали 0,5 ляма подъёмных, можно трёшку в центре москвы купить.
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subbotaspartak
1738337379
сразу сказал, что спартаковцы найдут ему замену. Вот и нашли»... Одно слово - Мудрый...
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bset
1738337730
И правильно сделал. Пол карьеры за Акинфеевым просидел. Сейчас вообще ни в состав не ставят, ни на сборы не берут. Надо быть идиотом, чтобы в такой ситуации рассуждать о верности клубу. Клуб сам кинул по сути.
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Интерес
1738337836
Совет да любовь!Обузу скинули...
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