Реакция Мостового на скорый трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на подготовку трансфера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».
«Ничего страшного, что Помазун переходит из ЦСКА в «Спартак». А что здесь такого? Илья же толком не играл за армейцев и постоянно был в арендах в других клубах.
Так что это нормально, что он ушел от красно-синих. Тем более, когда я узнал, что Александр Селихов покидает стан красно-белых, сразу сказал, что спартаковцы найдут ему замену. Вот и нашли», – сказал Мостовой.
- 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
- В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
- Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.