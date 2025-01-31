Боярский поблагодарил экс-легионера «Зенита»: «Спасибо большое!»

Артист, фанат «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение Малкома в клуб.

«Вопрос о возможном возвращении Малкома – не моя компетенция. Всe зависит от тренерского штаба, насколько осиротеет без Клаудиньо и Вендела команда. Думаю, Вендела-то не очень и отпустят ещe из «Зенита».

Если говорить о Клаудиньо, то он уже своe дело сделал. Спасибо ему большое!» – сказал Боярский.