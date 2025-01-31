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Губерниев: «Российскому футболу нужен сильный «Спартак»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев хочет видеть сильный «Спартак».

«Спартак» должен быть сильным, он должен бороться за чемпионство. Если они для этого предпринимают попытки, покупают футболистов, я могу это только приветствовать. Тем интереснее будет играть со «Спартаком» всем без исключения. Должна быть конкуренция, должен быть сильным чемпионат. «Спартак» сейчас пытается всe для этого делать.

Явно команда рассчитывает на то, чтобы забыть о неудачах, ну так флаг им в руки.

Еще раз отмечаю, что российскому футболу необходим сильный «Спартак», который борется в каждом турнире за чемпионство», – считает Губерниев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Отставание от 1-го места – 2 очка.
  • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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Источник: «Советский спорт»

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Комментарии (3)
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Мордаванин
1738327324
не ну прикольный спартак нужнее))
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fakeid
1738330389
лишь бы не останавливались на завозе неликвида, который потом бесплатно раздают, а вся страна ржёт, как заправский болельщик цска!
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RUSARM
1738331342
Российскому футболу не нужен балабол губашлеп,спец великий, в каждой бочке затычка!!!
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