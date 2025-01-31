Клубу РПЛ запретили регистрировать новичков

Состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. Она запретила «Химкам» регистрировать новых игроков.

«Удовлетворить заявление «Оренбурга» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении «Химок» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры).

Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – написал РФС.