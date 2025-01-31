Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Клубу РПЛ запретили регистрировать новичков

Состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. Она запретила «Химкам» регистрировать новых игроков.

«Удовлетворить заявление «Оренбурга» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении «Химок» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры).

Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – написал РФС.

  • Таким образом, запрет снимут, когда «Химки» погасят долг за переход Веры.
  • Аргентинец куплен у «Оренбурга» летом за 1 миллион евро.
  • В сезоне РПЛ Лукас провел за «Химки» 18 матчей из 18, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.

Новости по теме
Стало известно, какой срок грозит Анохину по делу о взятке
Задержание Анохина: известно имя и должность второго фигуранта 13
«Химки» пригрозили санкциями за новость о связи клуба с задержанием экс-вице-президента РФС Анохина 9
Источник: РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:11
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738327133
анохин в клетке, туфан в бегах - кто оплатит долг? да никто. не до химок им сейчас.
Ответить
Интерес
1738328519
"Химки" отправляют "на химию"...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 