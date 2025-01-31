Клубу РПЛ запретили регистрировать новичков

Состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. Она запретила «Химкам» регистрировать новых игроков.
«Удовлетворить заявление «Оренбурга» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении «Химок» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры).
Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – написал РФС.
- Таким образом, запрет снимут, когда «Химки» погасят долг за переход Веры.
- Аргентинец куплен у «Оренбурга» летом за 1 миллион евро.
- В сезоне РПЛ Лукас провел за «Химки» 18 матчей из 18, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.