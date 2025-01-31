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  • «РБ Лейпциг» открыт к продаже Симонса, которого приобрел вчера

«РБ Лейпциг» открыт к продаже Симонса, которого приобрел вчера

«РБ Лейпциг» готов вести переговоры о продаже 21-летнего полузащитника Хави Симонса в конце сезона за сумму в 70-80 миллионов евро.

Вчера немецкий клуб объявил о выкупе полузащитника у «ПСЖ». Симонс, до этого отыгравший в «Лейпциге» полтора сезона на правах аренды, подписал контракт с немецким клубом на срок до июня 2027 года.

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» наблюдают за развитием ситуации.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Симонса из «ПСЖ» составила 50 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 17 матчей, забил 5 голов, отдал 4 передачи.

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Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X

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