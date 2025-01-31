Червиченко поделился мнением об Абене

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о защитнике красно-белых Миенти Абене.

«Не считаю, что Абена – плохой футболист. Он неплохой игрок, просто он никак не может войти в ритм. Угальде ведь тоже целый год не забивал, а стал это делать только сейчас. Просто был нулевой стоячкой. А потом пошло-поехало.

Так что у меня нет однозначного отрицательного мнения об Абене. Он ещe может себя проявить, как Угальде. Мне кажется, он способный парень, просто никак не может войти в игру, как Угальде», – сказал Червиченко.