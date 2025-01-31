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  • Мостовой – о словах Кокорина про РПЛ: «Не так выразился, но смысл правильный»

Мостовой – о словах Кокорина про РПЛ: «Не так выразился, но смысл правильный»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил выскзывание нападающего «Ариса» Александра Кокорина об уровне РПЛ.

«Слова Кокорина так всех удивили, потому что он пережестил. Не так выразился, что ли. Но смысл правильный – уровень РПЛ действительно упал. Здесь любой эксперт скажет, потому что это видно», – сказал Мостовой.

  • 33-летний Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
  • Мостовой никогда не играл в чемпионате России – он выступал только в чемпионате СССР.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (5)
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БАЗАРА НЕТ
1738308922
Уровень не упал а его тащили вниз и думаю умышленно! Много совпадений не бывает
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bset
1738309284
Уровень РПЛ упал, но даже в таком РПЛ Кокорин проиграл конкуренцию. Вывод - уровень Кокорина стал еще большим говном.
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Snek
1738310676
Уровень РПЛ стал падать после 2014-го года, когда скакнул курс доллара и клубы не смогли себе позволить приглашать игроков того же уровня, что и раньше. Один вывод стоит из этого сделать, что уровень РПЛ рос за счёт качественных легионеров, из-за них и даже наши кривоногие стали тянуться, правда лимит не давал им адекватно развиваться дальше.
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