Мостовой – о словах Кокорина про РПЛ: «Не так выразился, но смысл правильный»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил выскзывание нападающего «Ариса» Александра Кокорина об уровне РПЛ.

«Слова Кокорина так всех удивили, потому что он пережестил. Не так выразился, что ли. Но смысл правильный – уровень РПЛ действительно упал. Здесь любой эксперт скажет, потому что это видно», – сказал Мостовой.