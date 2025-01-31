Мостовой – о словах Кокорина про РПЛ: «Не так выразился, но смысл правильный»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил выскзывание нападающего «Ариса» Александра Кокорина об уровне РПЛ.
«Слова Кокорина так всех удивили, потому что он пережестил. Не так выразился, что ли. Но смысл правильный – уровень РПЛ действительно упал. Здесь любой эксперт скажет, потому что это видно», – сказал Мостовой.
- 33-летний Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
- Мостовой никогда не играл в чемпионате России – он выступал только в чемпионате СССР.