«Барселона» не отказалась от варианта с переходом Рэшфорда в январе

«Барселона» по-прежнему обсуждает с «Манчестер Юнайтед» возмжность перехода нападающего Маркуса Рэшфорда на правах аренды в январе.
Из-за трудностей «блауграны» с соблюдением правил финансового контроля Ла Лиги остаются сомнения в том, что сделку удастся заключить до окончания трансферного окна.
Также высокая зарплата Рэшфорда может стать проблемой для «Барселоны». При этом Маркус и его агенты считают каталонский клуб единственным приемлемым вариантом продолжения карьеры. Вероятно, Рэшфорд останется в «Манчестер Юнайтед», если эта сделка не состоится.
- Рэшфорд не выходил на поле с 12 декабря.
- Он провел в этом сезоне 24 матча за манкунианцев, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
- Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.