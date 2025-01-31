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  • «Барселона» не отказалась от варианта с переходом Рэшфорда в январе

«Барселона» не отказалась от варианта с переходом Рэшфорда в январе

«Барселона» по-прежнему обсуждает с «Манчестер Юнайтед» возмжность перехода нападающего Маркуса Рэшфорда на правах аренды в январе.

Из-за трудностей «блауграны» с соблюдением правил финансового контроля Ла Лиги остаются сомнения в том, что сделку удастся заключить до окончания трансферного окна.

Также высокая зарплата Рэшфорда может стать проблемой для «Барселоны». При этом Маркус и его агенты считают каталонский клуб единственным приемлемым вариантом продолжения карьеры. Вероятно, Рэшфорд останется в «Манчестер Юнайтед», если эта сделка не состоится.

  • Рэшфорд не выходил на поле с 12 декабря.
  • Он провел в этом сезоне 24 матча за манкунианцев, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
  • Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: The Telegraph

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