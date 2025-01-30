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Смородская оценила сумму трансфера Сильянова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном уходе из московской команды защитника Александра Сильянова.

– Уход Сильянова – серьезная потеря для «Локомотива»?

– Конечно, это потеря. Но, может, у «Локомотива» есть молодой игрок на эту позицию, а мы этого не знаем. Как Батраков, например. Поживем – увидим.

– Сообщалось, что «Локомотив» хочет за Сильянова 10 миллионов евро. Это адекватные деньги за него?

– По-моему, это хорошие деньги. А адекватные или нет... Когда на рынке очень нужны русские игроки, то они порой бывают переоценены.

– Не странно, что не решен вопрос с забивным форвардом, были вопросы по центральным защитника, а «Локомотив» может продать одного из основных игроков?

– Задайте этот вопрос «Локомотиву».

  • 23-летним игроком интересуется «Зенит».
  • В этом сезоне Сильнов провел за «Локомотив» 24 матча, отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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Источник: «Спорт день за днём»

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