Смородская оценила сумму трансфера Сильянова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном уходе из московской команды защитника Александра Сильянова.

– Уход Сильянова – серьезная потеря для «Локомотива»?

– Конечно, это потеря. Но, может, у «Локомотива» есть молодой игрок на эту позицию, а мы этого не знаем. Как Батраков, например. Поживем – увидим.

– Сообщалось, что «Локомотив» хочет за Сильянова 10 миллионов евро. Это адекватные деньги за него?

– По-моему, это хорошие деньги. А адекватные или нет... Когда на рынке очень нужны русские игроки, то они порой бывают переоценены.

– Не странно, что не решен вопрос с забивным форвардом, были вопросы по центральным защитника, а «Локомотив» может продать одного из основных игроков?

– Задайте этот вопрос «Локомотиву».