Смородская оценила сумму трансфера Сильянова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном уходе из московской команды защитника Александра Сильянова.
– Уход Сильянова – серьезная потеря для «Локомотива»?
– Конечно, это потеря. Но, может, у «Локомотива» есть молодой игрок на эту позицию, а мы этого не знаем. Как Батраков, например. Поживем – увидим.
– Сообщалось, что «Локомотив» хочет за Сильянова 10 миллионов евро. Это адекватные деньги за него?
– По-моему, это хорошие деньги. А адекватные или нет... Когда на рынке очень нужны русские игроки, то они порой бывают переоценены.
– Не странно, что не решен вопрос с забивным форвардом, были вопросы по центральным защитника, а «Локомотив» может продать одного из основных игроков?
– Задайте этот вопрос «Локомотиву».
- 23-летним игроком интересуется «Зенит».
- В этом сезоне Сильнов провел за «Локомотив» 24 матча, отдал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.