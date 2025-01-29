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Реакция Генича на результативность Соболева зимой

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил результативность форварда «Зенита» Александра Соболева зимой.

  • Игрок забил в товарищеских матчах с Иорданией (1:0) и «Динамо» (1:3).
  • Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
  • «Зенит» на следующей неделе начнет участие в Зимнем кубке РПЛ.

– Соболев забивает в двух товарищеских матчах подряд. Он приходит в себя?

– Это ни о чем не говорит. Соболев и до этого забивал в товарищеских матчах в соревновательный период. Идет подготовка к весенней части сезона, если Соболев продолжит так забивать в зимнюю паузу, это не гарантирует автоматически ему места в стартовом составе «Зенита» весной.

Единственное, что может сложиться, – это тяжелая травма Славы Караваева. Если раньше это была российская позиция, то сейчас травма обязывает клуб либо искать российского защитника, либо использовать там Мантуана или Эраковича. Это повлечет использование россиянина впереди. Это может быть как Мостовой, так Глушенков или Соболев. «Зениту» есть над чем подумать. А то, что Соболев работает и должен забивать на сборах, в этом сомнений не было и это совершенно не удивляет. Он делает то, что должен.

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Источник: «Матч ТВ»

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