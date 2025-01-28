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  • Агент: «Если «Спартак» продаст Бабича, за такое сразу нужно будет кого-то посадить»

Агент: «Если «Спартак» продаст Бабича, за такое сразу нужно будет кого-то посадить»

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» предостерег «Спартак» от продажи защитника Срджана Бабича в Саудовскую Аравию.

– Говорят, по Бабичу есть предложения.

– За 10 миллионов евро «Спартак» его, конечно, не отпустит, если только они не прописаны. Это же можно сойти с ума, если «Спартак» отпустит своего лучшего защитника за 10 миллионов.

Купить за 20 миллионов непонятного и ненужного Ивана Илича и за 10 продать Бабича – это будет вредительством. За такое нужно будет сразу кого-то посадить.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, защитника готовы купить за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
  • По данным Metaratings.ru, зарплата футболиста в саудовском клубе может составить около 4 миллионов евро в год.
  • Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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