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  • У «Химок» со следующего сезона может значительно вырасти финансирование

У «Химок» со следующего сезона может значительно вырасти финансирование

В «Химки» летом может зайти новый инвестор.

«Летом у «Химок» может появиться большой инвестор: сейчас подмосквичи ждут денег, чтобы снять трансферный бан и открыть заявку.

Если команде удастся сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона, то летом в клуб зайдет новый большой инвестор вместо Туфана Садыгова (не Сергей Ломакин). В этом случае акцент в комплектовании сделают на россиянах + 4/5 иностранцев, которые должны делать разницу. При этом задача будет оказаться в первой восьмерке клубов РПЛ», – написал источник.

  • Действующего инвестора «Химок» Садыгова обвиняют в финансовых преступлениях.
  • На прошлой неделе бизнесмена освободили из-под домашнего ареста под залог.
  • «Химки» идут в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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