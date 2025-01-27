У «Химок» со следующего сезона может значительно вырасти финансирование

В «Химки» летом может зайти новый инвестор.

«Летом у «Химок» может появиться большой инвестор: сейчас подмосквичи ждут денег, чтобы снять трансферный бан и открыть заявку.

Если команде удастся сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона, то летом в клуб зайдет новый большой инвестор вместо Туфана Садыгова (не Сергей Ломакин). В этом случае акцент в комплектовании сделают на россиянах + 4/5 иностранцев, которые должны делать разницу. При этом задача будет оказаться в первой восьмерке клубов РПЛ», – написал источник.