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Экс-спартаковец Мостовой готов пройти стажировку в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как обстоят дела с получением тренерской лицензии.

– У нас в конце января будет понятно с дальнейшим обучением. Если будет какая-то возможность поехать куда-то, я всегда открыт и готов приехать. В «Динамо» – с удовольствием.

– Куда бы еще поехали?

– Много куда. Но в «Спартак», видимо, уже не попаду.

– Может быть, в ЦСКА?

– ЦСКА, кстати, вариант. Многие не знают, но я воспитанник ЦСКА. Так что может быть, да.

– Интересно было бы пообщаться с Марко Николичем?

– Я его не знаю, поэтому не могу сказать, будет ли мне интересно. У нас в футболе ведь ничего не изменилось – поле ровное, мяч круглый.

  • Мостовой осенью прошел стажировку в «Динамо».
  • «Спартак» в стажировке отказал.
  • Александр больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (5)
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neim
1737888216
"Александр больше всего матчей в карьере провел за «Сельту»." Вот пусть туда и едет. Его там наверное ждут не дождутся ))). А в РПЛ и на Бомбе от него уже тошнит (((.
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Цугундeр
1737888717
"Поедешь на север, поедешь на юг - Везде тебя встретит товарищ и друг. Моя Москва, ты всем близка. Будь смелым и честным в работе своей - И всюду ты встретишь друзей!" )
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Александр-Каратеев-yandex
1737892268
Саша, а по твоему мнению Николич-футбольный человек-играл в 3-ем дивизионе чемпионата Сербии и рано закончил карьеру, исходя из твоей точки зрения - разве может он тебя чему то научить или ты уже переобулся?
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TIMOTHY
1737893220
Закупи наркоты в больших объёмах и тебя в Спартак секта на руках занесет! Там любят наркодилеров)
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