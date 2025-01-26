Экс-спартаковец Мостовой готов пройти стажировку в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как обстоят дела с получением тренерской лицензии.

– У нас в конце января будет понятно с дальнейшим обучением. Если будет какая-то возможность поехать куда-то, я всегда открыт и готов приехать. В «Динамо» – с удовольствием.

– Куда бы еще поехали?

– Много куда. Но в «Спартак», видимо, уже не попаду.

– Может быть, в ЦСКА?

– ЦСКА, кстати, вариант. Многие не знают, но я воспитанник ЦСКА. Так что может быть, да.

– Интересно было бы пообщаться с Марко Николичем?

– Я его не знаю, поэтому не могу сказать, будет ли мне интересно. У нас в футболе ведь ничего не изменилось – поле ровное, мяч круглый.