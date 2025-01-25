Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Кахигао высказался об отстранении российских команд от еврокубков

Кахигао высказался об отстранении российских команд от еврокубков

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не согласен с санкциями против российского футбола.

«Невозможность играть в еврокубках влияет. Это, без сомнения, важное условие. Еще одно препятствие, что есть страны, которые не ведут переговоры с российскими клубами.

Я этого не понимаю, потому что спорт нельзя наказывать по политическим причинам. Спортсмены не принимают политических решений, и очень несправедливо, что они не могут соревноваться по независящим от них причинам», – сказал Кахигао.

  • Отстранение длится с февраля 2022 года.
  • Испанец пришел в «Спартак» 3 недели назад.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Новости по теме
«Спартак» улаживает детали по трансферу Илича 21
Кахигао ответил, почему он пришел в «Спартак» 6
Навас восхвалил Кахигао: «Спартак» нанял выдающегося менеджера» 1
Источник: AS

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

25.01.2025 14:14
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 