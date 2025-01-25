Кахигао высказался об отстранении российских команд от еврокубков

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не согласен с санкциями против российского футбола.

«Невозможность играть в еврокубках влияет. Это, без сомнения, важное условие. Еще одно препятствие, что есть страны, которые не ведут переговоры с российскими клубами.

Я этого не понимаю, потому что спорт нельзя наказывать по политическим причинам. Спортсмены не принимают политических решений, и очень несправедливо, что они не могут соревноваться по независящим от них причинам», – сказал Кахигао.