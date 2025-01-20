Аморим прокомментировал проблемы «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о проблемах команды.
«Все здесь показывают результаты ниже ожиданий, независимо от обстоятельств. Любому клубу Премьер-лиги неприемлемо проигрывать так много матчей, не говоря уже о «Манчестер Юнайтед». Это действительно тяжелый момент, но мы должны продолжать.
Соперники лучше нас во многих деталях. Мы не можем быть последовательными. Я не могу помочь своим игрокам в данный момент.
Это тяжелый момент. Мы должны признать, что находимся в очень сложной ситуации. Все эти плохие показатели, проигранные дома матчи, проигрыши в Премьер-лиге, мы действительно играем ниже ожиданий», – сказал Аморим.
- «МЮ» под руководством Аморима проиграл 7 из 15 матчей.
- Команда занимает 13-е место в АПЛ с 26 очками после 22 встреч.