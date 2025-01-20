Аморим прокомментировал проблемы «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о проблемах команды.

«Все здесь показывают результаты ниже ожиданий, независимо от обстоятельств. Любому клубу Премьер-лиги неприемлемо проигрывать так много матчей, не говоря уже о «Манчестер Юнайтед». Это действительно тяжелый момент, но мы должны продолжать.

Соперники лучше нас во многих деталях. Мы не можем быть последовательными. Я не могу помочь своим игрокам в данный момент.

Это тяжелый момент. Мы должны признать, что находимся в очень сложной ситуации. Все эти плохие показатели, проигранные дома матчи, проигрыши в Премьер-лиге, мы действительно играем ниже ожиданий», – сказал Аморим.