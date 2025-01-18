Холанда сравнили с Овечкиным

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец заметил сходство форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с хоккеистом Александром Овечкиным.

«Тем временем Холанд пошел по пути Овечкина (срок контракта).

Александр в 2008-м (кстати, тоже январь был) подписался с «Вашингтоном» на 13 лет. Потом еще на пять. И переписал почти все рекорды НХЛ.

Учитывая скорострельность норвежца, его рекорды в АПЛ когда-то побьют вообще? Если он отработает весь контракт целиком», – написал Дерунец.