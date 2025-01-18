Холанда сравнили с Овечкиным

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец заметил сходство форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с хоккеистом Александром Овечкиным.
«Тем временем Холанд пошел по пути Овечкина (срок контракта).
Александр в 2008-м (кстати, тоже январь был) подписался с «Вашингтоном» на 13 лет. Потом еще на пять. И переписал почти все рекорды НХЛ.
Учитывая скорострельность норвежца, его рекорды в АПЛ когда-то побьют вообще? Если он отработает весь контракт целиком», – написал Дерунец.
- Норвежский форвард продлил контракт с «Сити» до 2034 года.
- Его статистика: 126 матчей, 111 голов, 15 ассистов.
- Предыдущий договор Холанда истекал летом 2027 года.