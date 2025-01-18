Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Холанда сравнили с Овечкиным

    Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец заметил сходство форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с хоккеистом Александром Овечкиным.

    «Тем временем Холанд пошел по пути Овечкина (срок контракта).

    Александр в 2008-м (кстати, тоже январь был) подписался с «Вашингтоном» на 13 лет. Потом еще на пять. И переписал почти все рекорды НХЛ.

    Учитывая скорострельность норвежца, его рекорды в АПЛ когда-то побьют вообще? Если он отработает весь контракт целиком», – написал Дерунец.

    • Норвежский форвард продлил контракт с «Сити» до 2034 года.
    • Его статистика: 126 матчей, 111 голов, 15 ассистов.
    • Предыдущий договор Холанда истекал летом 2027 года.

    Новости по теме
    Кокшаров прокомментировал сравнения с Холандом 1
    Холанд заключил крупнейший контракт в истории футбола 4
    Холанд обратился к защитникам АПЛ: «Простите, я остаюсь» 4
    Источник: телеграм-канал Дмитрия Дерунца

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2025 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 