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    • Колосков ответил, чего не хватает Глушенкову и Батракову, чтобы уехать в Европу

    Колосков ответил, чего не хватает Глушенкову и Батракову, чтобы уехать в Европу

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков констатировал неготовность российских футболистов к трансферам в европейские клубы.

    «Конечно, в РПЛ нет игроков, которые могут за 50 миллионов уехать в Европу. В прессе мелькают две-три фамилии тех, кто может теоретически уехать в топ-лиги, но они называются с прицелом на будущее.

    Говорят про Глушенкова и Батракова. Но им надо добавить в атлетизме. С этим у наших игроков есть определенные проблемы.

    В Европе надо играть по 70 матчей в году. Там будет тяжело заявить о себе с нашими кондициями.

    Если российский футболист хочет где-то поиграть, ему надо готовиться к этому самостоятельно. Он должен понимать свои недостатки и слабые места», – сказал Колосков.

    • Батракову в июне исполнилось 19 лет.
    • Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
    • С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
    • Глушенков летом перешел в «Зенит», провел 14 игр, оформив в них 10+2.

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    Источник: Metaratings

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    17.01.2025 19:19
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