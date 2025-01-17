Колосков ответил, чего не хватает Глушенкову и Батракову, чтобы уехать в Европу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков констатировал неготовность российских футболистов к трансферам в европейские клубы.

«Конечно, в РПЛ нет игроков, которые могут за 50 миллионов уехать в Европу. В прессе мелькают две-три фамилии тех, кто может теоретически уехать в топ-лиги, но они называются с прицелом на будущее.

Говорят про Глушенкова и Батракова. Но им надо добавить в атлетизме. С этим у наших игроков есть определенные проблемы.

В Европе надо играть по 70 матчей в году. Там будет тяжело заявить о себе с нашими кондициями.

Если российский футболист хочет где-то поиграть, ему надо готовиться к этому самостоятельно. Он должен понимать свои недостатки и слабые места», – сказал Колосков.