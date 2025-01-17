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    Хабиб раскрыл подробности знакомства с Бекхэмом

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о первой встрече с Дэвидом Бекхэмом.

    «В конце 2018 года меня пригласили на матч «ПСЖ» в Париже. Там был Дэвид Бекхэм, он мне начал рассказывать, как он с сыном смотрит мои бои. После этого он ходит в зал с ним и тренируется на матах.

    Тогда он меня попросил записать видео для его сына: «Если ты не будешь слушаться отца, ай гонна смэш ер фэйс, ха-ха». Тогда я был очень удивлен, ведь это Бекхэм… Я начал следить за футболом, когда был его пик, потом он перешел в мой любимый клуб.

    А в 2018-м он говорит мне, что смотрит мои бои, что его сын − мой фанат. Я что-то не мог понять, сказал ему: «Я не хочу себя обсуждать, давай тебя обсудим», − поделился воспоминаниями Хабиб.

    • Бекхэм – совладелец клуба МЛС «Интер Майами».
    • В «ПСЖ» он закончил карьеру в 2013 году.
    • До этого выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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    Источник: Gorilla Fighting

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    17.01.2025 18:18
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