Стало известно, когда Тюкавин присоединится к «Динамо»

Представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал информацию о болезни своего клиента. Он сказал, что игрок вылетит на сборы команды в Катаре 17 января.

– Будет ли он сразу готов к тренировкам?

– День-два, может, будет проходить какие-то процедуры. В «Динамо» есть тренерский штаб, их надо спрашивать. До сборов он провел индивидуальные тренировки. На сборы всегда приезжает без лишнего веса. На медосмотре тренер по физической подготовке сказал, что он в хороших кондициях.

– Не рискованно ли так быстро приступать к тренировкам после болезни?

– Думаю, врачи себе не враги. Когда человек болеет, он может заразить партнеров по команде. Сейчас температура спала. Врачи дают какие-то консультации. Мне некорректно обсуждать решения врачей.

Была температура, сейчас нормально себя чувствует. Дай бог, все будет нормально. Врачи сказали, что какое-то время адаптируется. Там проверяют все. Никто не собирается гробить игрока.