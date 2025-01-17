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    Стало известно, когда Тюкавин присоединится к «Динамо»

    Представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал информацию о болезни своего клиента. Он сказал, что игрок вылетит на сборы команды в Катаре 17 января.

    – Будет ли он сразу готов к тренировкам?

    – День-два, может, будет проходить какие-то процедуры. В «Динамо» есть тренерский штаб, их надо спрашивать. До сборов он провел индивидуальные тренировки. На сборы всегда приезжает без лишнего веса. На медосмотре тренер по физической подготовке сказал, что он в хороших кондициях.

    – Не рискованно ли так быстро приступать к тренировкам после болезни?

    – Думаю, врачи себе не враги. Когда человек болеет, он может заразить партнеров по команде. Сейчас температура спала. Врачи дают какие-то консультации. Мне некорректно обсуждать решения врачей.

    Была температура, сейчас нормально себя чувствует. Дай бог, все будет нормально. Врачи сказали, что какое-то время адаптируется. Там проверяют все. Никто не собирается гробить игрока.

    • В текущем сезоне 22-летний Тюкавин провел за «Динамо» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
    • Следующий официальный матч бело-голубые проведут 2 марта в гостях против «Ростова» в 19-м туре РПЛ.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    17.01.2025 10:23
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