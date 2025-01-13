Агент Дивеева высказался об условиях ухода игрока из ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал возможность перехода своего клиента в европейский клуб.
– Есть ли сегодня у Дивеева задача уехать играть в Европу?
– Задачи уехать в Европу любой ценой нет. Всe будет зависеть от предложений.
– В ЦСКА готовы отпустить лидера, если он захочет уехать и будет предложение?
– Есть условия оговоренные, которые позволяют уехать.
– Сумма отступных за Дивеева не является препятствием для европейских команд?
– Я считаю, что нет.
- 25-летний Дивеев в этом сезоне сыграл за ЦСКА 24 матча, забил 6 голов, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.