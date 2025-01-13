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    Агент Дивеева высказался об условиях ухода игрока из ЦСКА

    Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал возможность перехода своего клиента в европейский клуб.

    – Есть ли сегодня у Дивеева задача уехать играть в Европу?

    – Задачи уехать в Европу любой ценой нет. Всe будет зависеть от предложений.

    – В ЦСКА готовы отпустить лидера, если он захочет уехать и будет предложение?

    – Есть условия оговоренные, которые позволяют уехать.

    – Сумма отступных за Дивеева не является препятствием для европейских команд?

    – Я считаю, что нет.

    • 25-летний Дивеев в этом сезоне сыграл за ЦСКА 24 матча, забил 6 голов, отдал 1 передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    13.01.2025 13:23
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