Агент Дивеева высказался об условиях ухода игрока из ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал возможность перехода своего клиента в европейский клуб.

– Есть ли сегодня у Дивеева задача уехать играть в Европу?

– Задачи уехать в Европу любой ценой нет. Всe будет зависеть от предложений.

– В ЦСКА готовы отпустить лидера, если он захочет уехать и будет предложение?

– Есть условия оговоренные, которые позволяют уехать.

– Сумма отступных за Дивеева не является препятствием для европейских команд?

– Я считаю, что нет.