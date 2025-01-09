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    • Баста впервые прокомментировал скандал с Литвиным на матче Медиалиги

    Баста впервые прокомментировал скандал с Литвиным на матче Медиалиги

    Президент «СКА-Ростов» Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, высказался о скандальной ситуации с участием Михаила Литвина в октябре прошлого года.

    • Блогер бросился на трибуну болельщиков СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».
    • Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».
    • После этого Литвина задержала полиция. Он отсидел 13 суток в спецприемнике.

    «Я набирал его девушку, когда Миша был на сутках, сказал, что если нужна какая-то помощь, я на связи. Ничего не комментировал, пока его не было, потому что за глаза говорить про оппонента, на мой взгляд, недостойно.

    Обычная фанатская история. Я уверен, что Миша просто первый раз столкнулся с настоящим фанатизмом и с тем, как заряжают в ответ на примерно то же самое с сектора соперников.

    Жаль, что все так драматично сложилось, и хорошо, что не закончилось какими-то серьезными последствиями», – заявил Баста.

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    Источник: «СКА-Ростов»

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    09.01.2025 21:57
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