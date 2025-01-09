Баста впервые прокомментировал скандал с Литвиным на матче Медиалиги

Президент «СКА-Ростов» Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, высказался о скандальной ситуации с участием Михаила Литвина в октябре прошлого года.

Блогер бросился на трибуну болельщиков СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».

Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

После этого Литвина задержала полиция. Он отсидел 13 суток в спецприемнике.

«Я набирал его девушку, когда Миша был на сутках, сказал, что если нужна какая-то помощь, я на связи. Ничего не комментировал, пока его не было, потому что за глаза говорить про оппонента, на мой взгляд, недостойно.

Обычная фанатская история. Я уверен, что Миша просто первый раз столкнулся с настоящим фанатизмом и с тем, как заряжают в ответ на примерно то же самое с сектора соперников.

Жаль, что все так драматично сложилось, и хорошо, что не закончилось какими-то серьезными последствиями», – заявил Баста.