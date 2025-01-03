«Барселона» хочет снизить зарплату де Йонгу

«Барселона» еще может продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом. Стороны снова хотят обсудить продление сотрудничества.

При этом в «блаугране» считают, что де Йонг, один из самых высокооплачиваемых игроков команды, должен согласиться на существенное снижение зарплаты.