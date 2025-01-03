«Барселона» хочет снизить зарплату де Йонгу

«Барселона» еще может продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом. Стороны снова хотят обсудить продление сотрудничества.
При этом в «блаугране» считают, что де Йонг, один из самых высокооплачиваемых игроков команды, должен согласиться на существенное снижение зарплаты.
- Действующее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.
- 27-летний футболист провел в этом сезоне 13 матчей за «Барселону», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Де Йонг перешел в каталонский клуб из «Аякса» летом 2019 года.