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    «Барселона» хочет снизить зарплату де Йонгу

    «Барселона» еще может продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом. Стороны снова хотят обсудить продление сотрудничества.

    При этом в «блаугране» считают, что де Йонг, один из самых высокооплачиваемых игроков команды, должен согласиться на существенное снижение зарплаты.

    • Действующее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.
    • 27-летний футболист провел в этом сезоне 13 матчей за «Барселону», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Де Йонг перешел в каталонский клуб из «Аякса» летом 2019 года.

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    Источник: As

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    03.01.2025 12:52
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