Салах оценил игру Винисиуса

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сказал, что проголосовал за вингера «Реала» Винисиуса в номинации на «Золотой мяч».
«Винисиус – очень хороший футболист. Вот почему я проголосовал за него! Он развивается каждый сезон и может продолжать это делать. Я отдал за него свой голос, потому что он заслужил это», – сказал Салах.
- Винисиус Жуниор занял второе место на голосовании, уступив Родри из «Манчестер Сити».
- Бразилец выиграл награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА (премия The Best) и Globe Soccer Awards.