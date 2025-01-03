Салах оценил игру Винисиуса

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сказал, что проголосовал за вингера «Реала» Винисиуса в номинации на «Золотой мяч».

«Винисиус – очень хороший футболист. Вот почему я проголосовал за него! Он развивается каждый сезон и может продолжать это делать. Я отдал за него свой голос, потому что он заслужил это», – сказал Салах.