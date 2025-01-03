«Манчестер Сити» включил игрока сборной Узбекистана в шорт-лист зимних трансферов

«Манчестер Сити» включил защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в шорт-лист на зимнее трансферное окно. По данным журналиста Фабрицио Романо, интерес к 20-летнему футболисту проявляют и другие топ-клубы. Хусанов считается одним из самых талантливых игроков на своей позиции.

Игрок перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.

В этом сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.

Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Хусанова в 12 миллионов евро.