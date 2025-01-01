Глушаков ответил, завершил ли он карьеру

Полузащитник Денис Глушаков заявил, что он еще не завершил карьеру.
– Ваша карьера завершена же?
– Пока нет! Я еще не забивал бутсы гвоздем.
– Как вы считаете, вы потянули бы уровень РПЛ сегодня?
– Как минимум, еще два года играл бы на этом уровне. (Улыбается.) Но, к сожалению, против системы не попрешь. А воевать и кому-то что-то доказывать… Мне не интересно играть без серьезных задач.
- Глушаков сейчас числится в «Химках», но в команде не находится.
- Денис – участник ЧМ-2014.
- Игрок брал РПЛ со «Спартаком».