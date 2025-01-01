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    Глушаков ответил, завершил ли он карьеру

    Полузащитник Денис Глушаков заявил, что он еще не завершил карьеру.

    – Ваша карьера завершена же?

    – Пока нет! Я еще не забивал бутсы гвоздем.

    – Как вы считаете, вы потянули бы уровень РПЛ сегодня?

    – Как минимум, еще два года играл бы на этом уровне. (Улыбается.) Но, к сожалению, против системы не попрешь. А воевать и кому-то что-то доказывать… Мне не интересно играть без серьезных задач.

    • Глушаков сейчас числится в «Химках», но в команде не находится.
    • Денис – участник ЧМ-2014.
    • Игрок брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2025 22:15
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