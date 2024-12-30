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    Черданцев назвал две причины неудач «Зенита»

    Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему «Зенит» не является безоговорочным лидером нынешнего сезона РПЛ.

    – «Зенит» не оправдал ожиданий?

    – Сергею Семаку виднее, я не собираюсь учить его тренировать. Но со стороны складывается впечатление, что у «Зенита» перебор качественных футболистов, что идет во вред. Спортивный блок в клубе работает отлично, они берут сильных футболистов. Но есть игровые вопросы – как Лусиано может не играть в основном составе?

    У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле. Это идет во вред по сравнению с тем же «Краснодаром», где есть стабильный стартовый состав. Футболист должен знать, что он игрок основы, это дает уверенность в своих силах. У «Зенита» никто, кроме 2–3 футболистов, не знает, будет ли он играть в следующем матче.

    Безусловно, у команды сильные новички и футболисты, но они не имеют игрового времени, чтобы реализовать свой потенциал. У нас не такой интенсивный чемпионат, чтобы кардинально менять состав от матча к матчу. Футболистам сложно существовать в условиях неопределенности. Это стало причиной спада «Зенита».

    Вторая причина неудачных результатов – демотивация иностранцев, которые выиграли всe что можно. Руководители клуба понимают, что такое обойти «Спартак» и выиграть семь чемпионских титулов подряд – а Венделу и Клаудиньо это не понятно. Сложно настраивать себя после нескольких лет побед. Все эти нюансы выливаются в итоговый результат.

    – Но по очкам «Зенит» всe равно не уступает «Краснодару».

    – Да. С точки зрения результатов ничего плохого не произошло. Единственный титул, который разыгрывался на данный момент в сезоне, «Зенит» выиграл, сейчас делит лидерство с «Краснодаром». Я бы не стал говорить о кризисе в результатах. Другой вопрос, что в исполнении чемпиона хочется видеть более яркую игру в каждом матче. А это удается не всегда.

    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров, он уступает «Краснодару» по дополнительным показателями.
    • В двух турах перед перерывом «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (15)
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    Тинез Розоп
    1735543651
    Большие деньги- большое зло…
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    NewLife
    1735544046
    Ну да, этот аналитик от слова анал - звезда срач тв, если поковыряет в носу еще найдет столько подобных дурных причин, сколько захочет.
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    Айболид
    1735545493
    хряки тут как тут . Примчались в надежде , что их ненагладный "комментатор" , какое-нибудь гамно про Зенит сморозит . А уж подгавкнуть они ему не преминут .
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    FCSpartakM
    1735545972
    Конкуренция - это хорошо, а потом, когда команда тормозит, то переобуваются. Переизбыток - это плюс, у тебя по сути нет потери качества при травмах/дисквы основных игроков. Просто ни один гумно эксперт не может сказать очевидные вещи- Семак не тренер. Пропала мотивация у иностранцев - ну так тут тренер и нужен, который будет либо рубить, либо искать подход иной. Семак этого не делает, он тупо выпускает тех же самых бразильцев. У него команда уже год шарахается и держится за счет как раз мастерства, а не тренерской мысли. Но ручные комментаторы такое не скажут, потому что дядя-нясяльник наругает.
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    Plyash
    1735546512
    Опять чипсов обожрался...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735549630
    Семак тормоз тут и рассуждения не нужны
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    FROLL007
    1735555826
    В перерыве Семак настроит команду. По другому быть не должно. Зенит чемпион и не хрюкать.
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