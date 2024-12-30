Агент Помазуна оценил возможность ухода игрока из ЦСКА

Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов сообщил, что игрок покинет команду при наличиии хорошего предложения.
– Увидел информацию о том, что «Спартак» изучает возможность трансфера Ильи Помазуна.
– Кто что там написал, какие‑то слухи и прочее я обсуждать не буду.
– С ЦСКА вы будете разговаривать, чтобы они отпустили Илью в зимнее трансферное окно?
– Будет хорошее предложение, он уйдет. Пока он тренируется индивидуально.
- Ранее журналист Иван Карпов написал, что возможность перехода 28‑летнего голкипера этой зимой рассматривает «Спартак».
- В этом сезоне Помазун не играл за ЦСКА.