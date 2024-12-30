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    Агент Помазуна оценил возможность ухода игрока из ЦСКА

    Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов сообщил, что игрок покинет команду при наличиии хорошего предложения.

    – Увидел информацию о том, что «Спартак» изучает возможность трансфера Ильи Помазуна.

    – Кто что там написал, какие‑то слухи и прочее я обсуждать не буду.

    – С ЦСКА вы будете разговаривать, чтобы они отпустили Илью в зимнее трансферное окно?

    – Будет хорошее предложение, он уйдет. Пока он тренируется индивидуально.

    • Ранее журналист Иван Карпов написал, что возможность перехода 28‑летнего голкипера этой зимой рассматривает «Спартак».
    • В этом сезоне Помазун не играл за ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    andr45
    1735541146
    Сколько же от меринов народу разбежалось - жуть)))
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