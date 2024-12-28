Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Динамо» продлило контракт с капитаном юношеской сборной России

    «Динамо» продлило контракт с капитаном юношеской сборной России

    Полузащитник Дмитрий Александров заключил новое соглашение с «Динамо».

    Стороны продлили контракт до конца 2027 года.

    «Я очень рад продлить контракт с родным клубом, в который я пришел в пять лет и который смело могу назвать своим вторым домом.

    Это только начало моего пути в большом футболе, и я буду делать все, чтобы закрепиться в основной команде и регулярно выходить на поле в стартовом составе.

    Очень хочу стать чемпионом вместе с «Динамо», – сказал 18-летний Александров.

    • Дмитрий – капитан юношеской сборной России U-18.
    • В этом сезоне он провел 3 матча за главную команду динамовцев.

    Новости по теме
    Широков призвал «Динамо» подумать об отставке Лички 1
    Известна сумма, предложенная «Динамо» за Бителло 5
    Динамовец Бителло принял предложение «Ботафого» 5
    Источник: телеграм-канал «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2024 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    neim
    1735396896
    Судьба твоя печальна-на лавочке сидеть Тогда как иностранцы ещë в команде есть.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 