«Динамо» продлило контракт с капитаном юношеской сборной России

Полузащитник Дмитрий Александров заключил новое соглашение с «Динамо».
Стороны продлили контракт до конца 2027 года.
«Я очень рад продлить контракт с родным клубом, в который я пришел в пять лет и который смело могу назвать своим вторым домом.
Это только начало моего пути в большом футболе, и я буду делать все, чтобы закрепиться в основной команде и регулярно выходить на поле в стартовом составе.
Очень хочу стать чемпионом вместе с «Динамо», – сказал 18-летний Александров.
- Дмитрий – капитан юношеской сборной России U-18.
- В этом сезоне он провел 3 матча за главную команду динамовцев.