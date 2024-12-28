«Динамо» продлило контракт с капитаном юношеской сборной России

Полузащитник Дмитрий Александров заключил новое соглашение с «Динамо».

Стороны продлили контракт до конца 2027 года.

«Я очень рад продлить контракт с родным клубом, в который я пришел в пять лет и который смело могу назвать своим вторым домом.

Это только начало моего пути в большом футболе, и я буду делать все, чтобы закрепиться в основной команде и регулярно выходить на поле в стартовом составе.

Очень хочу стать чемпионом вместе с «Динамо», – сказал 18-летний Александров.