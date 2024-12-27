Спортивный директор «Локомотива» назвал позицию, которую нужно усилить клубу

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов считает, что команде необходим форвард – футбольный киллер.
– Какие позиции планируете усилить зимой?
– У нас в обойме есть два форварда: Воробьев и Сулейманов. Первый проводит свой лучший сезон по статистике, а второй – лучший бомбардир Кубка. Но нам нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать те моменты, которые мы создаем. Напрашивается его приобретение или развитие такого форварда внутри собственной системы.
- «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
- Команда забила в этих матчах 33 гола. На счету Воробьева 5 забитых мячей в чемпионате России, у Сулейманова – 1.