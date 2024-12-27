В «Локомотиве» объяснили отказ от воспитанника клуба Джикии

Спортивный директор московского «Локомотива» назвал причину, по которой клуб отказался от Георгия Джикии. Защитник в конце прошлого сезона ушел из «Спартака».

– Почему этой осенью на позицию центрального защитника выбрали Монтеса, а не Джикию? Сам Георгий подтверждал интерес.

– Георгий был долгое время без игровой практики. А нам нужен был футболист, который сходу бы зашел в основной состав. Поэтому мы подписали Монтеса.