«Реал» определил стратегию на летнее трансферное окно

В Испании раскрыли планы «Реала» по усилению состава в 2025 году.
Основные тезисы из стратегии мадридского клуба:
- в январе новичков не будет;
- подписание центрального защитника маловероятно из-за прогресса Рауля Асенсио и адаптации опорника Орельена Чуамени к игре в обороне;
- трансфер Альфонсо Дэвиса из «Баварии» возможен, но это не приоритет;
- переход правого защитника планируется летом, основной вариант – Трент Александер-Арнольд (у него 30 июня истекает контракт с «Ливерпулем»);
- поиск полузащитника, похожего на Тони Крооса. Кандидаты – Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Витинья («ПСЖ»).