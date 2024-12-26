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    «Реал» определил стратегию на летнее трансферное окно

    В Испании раскрыли планы «Реала» по усилению состава в 2025 году.

    Основные тезисы из стратегии мадридского клуба:

    • в январе новичков не будет;
    • подписание центрального защитника маловероятно из-за прогресса Рауля Асенсио и адаптации опорника Орельена Чуамени к игре в обороне;
    • трансфер Альфонсо Дэвиса из «Баварии» возможен, но это не приоритет;
    • переход правого защитника планируется летом, основной вариант – Трент Александер-Арнольд (у него 30 июня истекает контракт с «Ливерпулем»);
    • поиск полузащитника, похожего на Тони Крооса. Кандидаты – Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Витинья («ПСЖ»).

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    Источник: AS

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