Винисиус выложил фото с трофеями: «Счастливого Рождества!»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поздравил подписчиков с католическим Рождеством.

Он опубликовал в соцсетях несколько фотографий, в том числе собственный снимок с личными наградами, выигранными за последний год.

«Счастливого Рождества!» – написал бразилец.

Винисиуса признали лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

В голосовании за обладателя «Золотого мяча» он занял 2-е место.

С «Реалом» игрок взял Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Фото: соцсети Винисиуса Жуниора