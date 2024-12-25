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    Винисиус выложил фото с трофеями: «Счастливого Рождества!»

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поздравил подписчиков с католическим Рождеством.

    Он опубликовал в соцсетях несколько фотографий, в том числе собственный снимок с личными наградами, выигранными за последний год.

    «Счастливого Рождества!» – написал бразилец.

    • Винисиуса признали лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.
    • В голосовании за обладателя «Золотого мяча» он занял 2-е место.
    • С «Реалом» игрок взял Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Фото: соцсети Винисиуса Жуниора

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.12.2024 22:44
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