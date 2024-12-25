Глава «Динамо» ответил на вопрос об аренде Захаряна

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, будет ли клуб пытаться арендовать Арсена Захаряна.

Полузащитник ушел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года.

Динамовцы тогда заработали 13 млн евро.

Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

Он не играет с мая из-за травмы. Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.

– Нет ли новостей по поводу возможной аренды Захаряна. Связывались ли с ним?

– Я с разной степенью регулярности общаюсь с Арсеном. У Захаряна на сегодняшний день есть задача – вернуться на поле и получить первые минуты игрового времени в «Реал Сосьедад» в этом сезоне. Чего я ему и желаю.

Но в случае если обстоятельства изменятся, мы всегда будем рады Арсену. Он знает, что «Динамо» – это его родной дом.