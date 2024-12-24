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    Чанов высказался о зависимости ЦСКА от Акинфеева

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру Игоря Акинфеева в этом сезоне.

    «Акинфеев не дает усомниться в его уровне. На мой взгляд, он входит в тройку лучших вратарей чемпионата на сегодняшний день. В первой части сезона Игорь это в очередной раз доказал. Если бы не Акинфеев, то ЦСКА недосчитался бы еще большего количества очков. Поэтому к его игре вопросов нет.

    Есть ли у ЦСКА зависимость от Акинфеева? Знаете, здесь момент уходящего и приходящего. Своими выступлениями Акинфеев показывает, что играет он не потому, что коллективу нужен дядька, а потому, что он в полном порядке. Спорт – это конкуренция. Поэтому вратари, которые приходят в основную команду, должны быть лучше Игоря. Если они его переиграют, то вопросов не будет. Поэтому никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет», – сказал Чанов

    • 38-летний Акинфеев провел в этом сезоне 17 матчей, в которых пропустил 14 голов.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: Legalbet

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