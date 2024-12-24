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    Гендиректор «Спартака» оценил результаты команды

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о выступлениях команды в первой части сезона.

    – Как охарактеризуете первую часть сезона?

    – Как достаточно сложную. Смена тренера, достаточно серьезная ротация состава. Это все не могло пройти идеально, без запинки, но у меня есть ощущение, что мы двигаемся по тому плану, который для себя наметили.

    – Вы мне говорили о том, что Деян не заинтересован в месте ниже второго. Какова ваша заинтересованность?

    – Вы много раз меня с этим вопросом пытались подловить. Еще раз: я не вижу смысла вообще обсуждать тему о планах на итоговое место. Болельщики «Спартака» всегда ожидают самых высоких результатов. Но в середине сезона что-то обещать нет смысла.

    Надо планомерно работать, идти от матча к матчу – чтобы не было ни эйфории, ни, наоборот, паники. Мы знаем, в чем мы сильны и где уязвимы.

    • «Спартак» одержал победы в 6 последних матчах в РПЛ и занимает 3-е место с 37 очками после 18 матчей с отстваванием в два очка от лидирующего «Краснодара».
    • В Кубке России команда выбыла из Пути РПЛ и продолжает борьбу в Пути регионов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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