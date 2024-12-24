Гендиректор «Спартака» оценил результаты команды

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о выступлениях команды в первой части сезона.

– Как охарактеризуете первую часть сезона?

– Как достаточно сложную. Смена тренера, достаточно серьезная ротация состава. Это все не могло пройти идеально, без запинки, но у меня есть ощущение, что мы двигаемся по тому плану, который для себя наметили.

– Вы мне говорили о том, что Деян не заинтересован в месте ниже второго. Какова ваша заинтересованность?

– Вы много раз меня с этим вопросом пытались подловить. Еще раз: я не вижу смысла вообще обсуждать тему о планах на итоговое место. Болельщики «Спартака» всегда ожидают самых высоких результатов. Но в середине сезона что-то обещать нет смысла.

Надо планомерно работать, идти от матча к матчу – чтобы не было ни эйфории, ни, наоборот, паники. Мы знаем, в чем мы сильны и где уязвимы.