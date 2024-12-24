Глушаков прокомментировал участие «Спартака» в борьбе за чемпионство

Полузащитник медиаклуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков счтает, что «Спартаку» надо не потерять костяк и рисунок игры во время зимней паузы, чтобы продолжать борьбу за победу в чемпионате России.

– «Спартак» серией побед в концовке вошeл в гонку за чемпионство?

– Я сразу сказал, что, если «Спартак» будет набирать свои очки, будет бороться за титул. Им вообще нельзя было терять очки. Как будто прислушались и начали всех обыгрывать.

«Спартак» набрал ход, и, конечно, им не на руку пауза в чемпионате. Если бы они так шли и дальше, набрали бы ещe больше очков. Посмотрим, как команда подготовится на сборах, кто придeт и уйдeт.

– Над чем в первую очередь нужно поработать «Спартаку», чтобы весной остаться в таком же состоянии?

– Не потерять костяк и рисунок игры, который появился в конце первой части сезона. Нужно хорошо подготовиться на сборах, чтобы весной выдать хороший отрезок и добиться результата.

– А могут быть проблемы с настроем? У «Спартака» осень и весна часто очень различаются, и не в пользу последней.

– Всe это важно. Подготовиться эмоционально, физически – много всего. Мы увидим это только весной, по одной-двум играм будет понятно, как они вкатятся в чемпионат после паузы.

– Пишут, что «Спартак» готов потратить солидную сумму на зимние трансферы. Какие позиции требуют усиления в первую очередь?

– Мне сложно говорить, кого «Спартаку» нужно покупать, продавать или отдавать в аренду. Менеджмент клуба разберeтся, главный тренер всe знает.

– На выход, наверное, главная кандидатура – Зиньковский.

– Я не знаю, почему он не играл. Но Антон не играл давно, я не видел, как он и в какой форме. Он хороший футболист, но, возможно, Станкович не видит его в своей концепции игры. Может, Зиньковский не выполняет каких-то требований. Сложно сказать, тут надо быть в команде.