Глушаков назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Полузащитник медиаклуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков высказался о выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне.

– У «Краснодара» всe нормально. Может, немного начали сбавлять из-за того, что много игроков летали в сборные. Может, из-за этого получилась немного скомканная концовка для конкретных футболистов.

А рисунок игры остался, «Краснодар» стабилен. Просто кому-то давали отдохнуть после перелeтов и пауз на сборные. Какие-то отдельные игроки не до конца восстанавливались, и из-за этого казалось, что у команды спад.

– Это главный претендент на чемпионство в этом сезоне?

– Да, конечно. То, как они провели первую часть сезона, – сильный фактор за них. Главное – хорошо подготовиться за зиму и сделать правильные приобретения в трансферное окно. Покупать не по десять футболистов, а усилиться точечно и не ломать систему и атмосферу в команде.

Всe остальное будет зависеть от тренеров, в том числе по физподготовке. Так что и «Краснодар», и «Спартак», и «Зенит» участвуют в этой гонке.