Камоцци ответил, забьет ли Соболев в сезоне РПЛ

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонид Федуна Франко Камоцци прокомментировал ситуацию Александра Соболева в «Зените».

«Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.

Форвард провел в этом сезоне 16 матчей за петербуржцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

В РПЛ у Соболева в «Зените» 11 матчей и 0+0.

«Первая часть сезона далась Соболеву тяжело, но такое бывает после сложных переходов.

Думаю, он не закончит сезон без голов в РПЛ. Александр – хороший нападающий, умеющий забивать», – сказал Камоцци.