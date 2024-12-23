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    Камоцци ответил, забьет ли Соболев в сезоне РПЛ

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонид Федуна Франко Камоцци прокомментировал ситуацию Александра Соболева в «Зените».

    • «Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел в этом сезоне 16 матчей за петербуржцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • В РПЛ у Соболева в «Зените» 11 матчей и 0+0.

    «Первая часть сезона далась Соболеву тяжело, но такое бывает после сложных переходов.

    Думаю, он не закончит сезон без голов в РПЛ. Александр – хороший нападающий, умеющий забивать», – сказал Камоцци.

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    Источник: «РБ Спорт»

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