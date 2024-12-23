Камоцци ответил, забьет ли Соболев в сезоне РПЛ

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонид Федуна Франко Камоцци прокомментировал ситуацию Александра Соболева в «Зените».
- «Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Форвард провел в этом сезоне 16 матчей за петербуржцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- В РПЛ у Соболева в «Зените» 11 матчей и 0+0.
«Первая часть сезона далась Соболеву тяжело, но такое бывает после сложных переходов.
Думаю, он не закончит сезон без голов в РПЛ. Александр – хороший нападающий, умеющий забивать», – сказал Камоцци.