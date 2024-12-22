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    • Представитель Батракова рассказал о переговорах по новому контракту

    Представитель Батракова рассказал о переговорах по новому контракту

    Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев считает, что первый этап переговоров с клубом по новому контракту хавбека прошел положительно.

    «Для любителей футбола и болельщиков «Локомотива» скажу, что наша встреча по поводу контракта Алексея прошла позитивно, расстались в хорошем настроении. Определили круг вопросов, которые нужно проработать. Работа началась, каких‑то негативных предпосылок нет. Все положительно», – сказал Кузьмичев.

    • Нынешнее соглашение 19‑летнего Батракова с красно-зелеными рассчитано до 30 июня 2027 года.
    • В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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